Pendik'te ormanı yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye getirildi
37 dakika önce
İSTANBUL DHAPendik Kurtköy'de geçtiğimiz hafta için ormanı kundakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi, emniyetteki sorgusunun ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:50 Kaynak: DHA
İSTANBUL DHA
Pendik Kurtköy'de geçtiğimiz hafta için ormanı kundakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi, emniyetteki sorgusunun ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
BM, Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulduğunu açıkladı Son dakika: Metrobüs durağı asansöründe yangın çıktı! Ekipler seferber oldu CHP ve İYİ Parti'den IMF açıklaması: Ülkeye Hazine ve Maliye Bakanlığı davet etti, gizli bir görüşme yapmadık 15 Temmuz darbe girişiminde TSK'ya ait araç ve silahların kullanılmasına soruşturma