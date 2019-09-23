Son Dakika Haberleri: Pendik'te ormanı yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye getirildi
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Pendik'te ormanı yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye getirildi

37 dakika önce

İSTANBUL DHAPendik Kurtköy'de geçtiğimiz hafta için ormanı kundakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi, emniyetteki sorgusunun ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

İSTANBUL DHA

Pendik Kurtköy'de geçtiğimiz hafta için ormanı kundakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi, emniyetteki sorgusunun ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Pendik'te ormanı yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye getirildi

Çağlayan Adalet Sarayı, Kurtköy, Pendik, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:50 Kaynak: DHA
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