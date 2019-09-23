Pendik'te ormanı yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye getirildi

Pendik Kurtköy 'de geçtiğimiz hafta için ormanı kundakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi, emniyetteki sorgusunun ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

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