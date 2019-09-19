Son Dakika Haberleri: Pendik'te ormanlık alanda yangın
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Pendik'te ormanlık alanda yangın

32 dakika önce

Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Pendik'te ormanlık alanda yangın, System.String[]

Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ertuğrulgazi Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması sürüyor.

Ertuğrulgazi Mahallesi, Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:48 Kaynak: AA
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