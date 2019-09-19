Pendik'te ormanlık alanda yangın
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Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:48 Kaynak: AA
Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ertuğrulgazi Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması sürüyor.
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