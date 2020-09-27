Pendik'te ormanlık alanda yangın - Son Dakika

Pendik'te ormanlık alanda yangın

Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Pendik'te ormanlık alanda yangın, System.String[]

Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kurtdoğmuş Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede yayıldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Arazinin engebeli olması nedeniyle itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte güçlük çekti. İş makinelerinin yardımıyla itfaiye araçlarına yol açıldı.

Bir yandan itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ederken, havanın aydınlanmasıyla yangın söndürme helikopterleri de devreye girdi.

Yangın kontrol altına alındı, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

İtfaiye, Pendik, Yangın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 07:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pendik'te ormanlık alanda yangın - Son Dakika

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