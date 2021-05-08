Pendik'te oto yedek parça atölyesinde yangın: 5 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Pendik'te oto yedek parça atölyesinde yangın: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Pendik'te bulunan oto yedek parça atölyesinde yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu yoğun dumana maruz kalan 5 işçi hastaneye kaldırıldı. Bölgeye sevk edilen çok sayıdaki ambulans ile işçiler hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 00.00 sıralarında Pendik Bahçelievler Mahallesi Aşık Veysel Sokak üzerinde bulunan oto yedek parça atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre atölyenin içinde bulunan elektrik panolarının tutuşmasıyla birlikte yangın çıktı. Yangın sonucu yoğun duman atölye içini kapladı. İş yerinde bulunan personelin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

5 kişi tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı

Ekipler, fabrikada bulunan işçileri tahliye ederken iş yerinde bulunan 5 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenler sağlık ekiplerinin yapmış oldukları ilk müdahale sonrası çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yangını söndürerek kontrol altına alan ekipler, fabrikada bir süre duman tahliye çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle atölyede ufak çaplı hasar oluştu.