PENDİK'TE OTOBÜS ÇİLESİ - Son Dakika

Pendik'te son günlerde mesai saatinden sonra İETT otobüsleri seferlerinde akşama yaşadığını belirten çok sayıda kişi uzun süre durakta bekledi. Gelen otobüse binmek ise çileye döndü, koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamaya koyduğu sıkılaştırılmış seferlere rağmen KM11-2 sefer sayılı İETT otobüsünü kullanan Pendikliler, son günlerde seferlerin aksadığı belirtiyor. Pendik köprüsünün altından hareket eden otobüslerde son günlerde yaşanan sefer aksamaları, iddialara göre hareket noktasının değişmesinden kaynaklanıyor. İşte bu nedenle gerek metroyu kullanarak, gerekse başka ulaşım araçları ile buraya gelenler, otobüse binmek için uzun süre bekliyor.

Akşam mesai saatlerinde yaşanan kalabalık kameralara yansıdı. KM11-2 Aydınlı TOKİ-Ahmet Yesevi Pendik Metro otobüsünün gelmesini bekleyenler, uzun kuyruk oluşturdu. Otobüs durağa geldikten sonra ise tüm koronavirüs kuralları ihlal edildi. Bir an önce otobüse binmek isteyenler, otobüs dolduktan sonra kapıyı kapatan sürücüye isyan etti. Bu sırada bazı vatandaşlar da otobüse zorla binmeye çalıştı. Bu hattın otobüsleri kullanan Aytekin Kine, "Bizim peronları kaldırdılar. Otobüs, Esenyalı'dan buraya geliyor. Seferler aksayınca da araç bekliyoruz" şeklinde konuştu. Bir başka yolcu Yeşim Köz ise, "KM11'leri kullanıyoruz. Haftanın 6 günü zor günler yaşıyoruz, bir gün de değil. KM11'in seferlerinin eskisi gibi geri gelmesini istiyoruz. Yığılmanın nedeni Pendik Köprüsü'nden kalkması. Burada bırakıp, burada almasından dolayı. Her gün iki vasıta yapıyoruz, yığılma da bu yüzden oluyor. Bizlere de yazık. Sabahtan akşama kadar ayaktayız bir de bu şekilde otobüs bekliyoruz" diye konuştu. Bazı vatandaşlar da seferlerin zaman zaman yarım saate varan aksamalar yaşadığını belirterek, yetkililerden çözüm beklediklerini söylediler.