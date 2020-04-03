PENDİK'TE OTOMOBİL AĞACA SAPLANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel PENDİK'TE OTOMOBİL AĞACA SAPLANDI - Son Dakika

PENDİK'TE OTOMOBİL AĞACA SAPLANDI

30 dakika önce

Çağrı ÇALIŞKAN/ Pendik sahilde hızlı gittiği öğrenilen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bulvarda bulunan refüje çıktı.

PENDİK'TE OTOMOBİL AĞACA SAPLANDI, System.String[]

Çağrı ÇALIŞKAN/

Pendik sahilde hızlı gittiği öğrenilen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bulvarda bulunan refüje çıktı. Önüne çıkan birinci ağacı deviren otomobil ikinci ağaca saplandı.

Olay, Pendik'te Sahil Bulvarı Kadıköy istikametinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hızlı bir şekilde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sahil bulvarındaki refüje çıkan otomobil, bulvarda bulunan bir ağacı devirip ikinci ağaca saplandı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön kısmı ikiye ayrıldı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan üç kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, sürücü Emre K. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın etkisiyle sahil yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Çekici yardımıyla kaldırılan otomobilin ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

----------

-Olay yerinden görüntüler

-Ağaca saplanan otomobilden görüntüler

-Çekiciden görüntüler

- Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinden detay


Kadıköy, Pendik, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:15 Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İETT ŞOFÖRLERİNİ TAŞIYAN SERVİS ARACI KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE UYMADI
Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi Dayak atan Hint polisi bu kez sokak sokak gezerek şarkı söyledi Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz         
20:15
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim         
20:11
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor         
19:53
Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor         
19:46
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı         
19:42
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi         
19:24
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi         
19:22
TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı, 5 yakını öldü TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı, 5 yakını öldü         
18:50
Bayern Münih, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı Bayern Münih, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı         
18:47
Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı! Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı!         
18:44
Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:36
MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı         
18:20
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı         
18:17
Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur         
18:09
Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı         
17:49
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz         
17:44
"Beni darp edip ormana attılar" diyen Seren Serengil'in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı         
17:43
Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak         
17:40
"Nano teknoloji" diye satılan maskelerdeki tehlikeyi sektör temsilcisi açıkladı: Yıkayarak sterilize etmek imkansız         
17:36
'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı 'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı         
17:33
Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi         
17:24
İBB, koronavirüsten ölen kişinin cenazesine görevli göndermedi, naaş vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı İBB, koronavirüsten ölen kişinin cenazesine görevli göndermedi, naaş vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı         
17:14
Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi         
17:09
Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz         
17:06
Borussia Dortmund'un stadı tedavi merkezi olacak Borussia Dortmund'un stadı tedavi merkezi olacak         
17:06
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor         
17:04
İtalya'da koronavirüs vakalarındaki düşüş eğilimi teyit edildi İtalya'da koronavirüs vakalarındaki düşüş eğilimi teyit edildi         
17:04
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi         
17:00
Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:50
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü         
16:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2020 20:46:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: PENDİK'TE OTOMOBİL AĞACA SAPLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]