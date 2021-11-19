PENDİK'TE OTOMOBİL DEVRİLDİ; ANNE VE KIZI YARALANDI - Son Dakika

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Pendik'te seyir halindeki otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Sülüntepe Mahallesi Semerkant Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Erva Katıkçı'nın kullandığı 34 KU 2602 plakalı otomobil, bulvar üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Takla atan otomobil ara sokağa düşerken ters döndü.

ANNE VE KIZI OTOMOBİLDE SIKIŞTI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Erva Katıkçı ile kızı Aleyna Katıkçı'yı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

SIK SIK KIZINI SORDU

Sağlık ekiplerinin anne Erva Katıkçı'ya müdahale ettiği sırada sık sık kızı Aleyna'yı sorması kameraya yansıdı. Aleyna Katıkçı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

OLAYI ANLATTI

Kazayla ilgili konuşan Uğur Öztaş, Evde oturuyorduk. Dışarıdan bir ses geldi. Yukarıda virajlı yol vardı. Hava da yağmurlu olduğu için şarampole devrildi. Arabada iki kişi vardı. Yerde bir kadın vardı. Birisinin durumu kötüydü dedi.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.