Son Dakika Haberleri: Pendik'te otomobil durağa daldı: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Pendik'te otomobil durağa daldı: 4 yaralı

Pendik'te otomobil durağa daldı: 4 yaralı

1 saat önce

Kazaya neden olan araç durmayarak kaçtıÇağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA - Pendik'te lüks otomobilin kaza sonrası savrularak durakta bekleyenlere çarpmasıyla 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Pendik'te otomobil durağa daldı: 4 yaralı, System.String[]

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

- Kazaya neden olan araç durmayarak kaçtı

Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA - Pendik'te lüks otomobilin kaza sonrası savrularak durakta bekleyenlere çarpmasıyla 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kaza, saat 13.30 sıralarında Velibaba Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi.  Plakası alınamayan hafif ticari aracın çarptığı lüks otomobil, savrularak durakta bekleyenlerin arasına daldı. Kazada otobüs bekleyen 4 kişi yaralandı. Kazaya neden olan aracın sürücüsü, durmayarak kaçtı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

Görüntü dökümü:

--------------

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Hafif ticari aracın, aynı yönde seyir halinde lüks otomobile çarpması

-Lüks otomobilin savrularak durağa dalması

AKTÜEL-

-Görgü tanığı röp.

-Olay yerinden detaylar


Pendik, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alkollü sürücü, otobüs durağına daldı: 3 kadın hayatını kaybetti
Son dakika: Almanya, Türkiye'ye silah satışını durduracağını açıkladı Barış Pınarı Harekatı'na hakaret eden meclis üyesi tutuklandı Son dakika: Dışişleri sözcüsü: Tutuklu DEAŞ'lıların gözetimini üstleneceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 17:28:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pendik'te otomobil durağa daldı: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]