Son Dakika Haberleri: Pendik'te otomobil durağa daldı: 4 yaralı
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Pendik'te otomobil durağa daldı: 4 yaralı

36 dakika önce

Kazaya neden olan araç durmayarak kaçtı Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA - Pendik'te lüks otomobilin kaza sonrası savrularak durakta bekleyenlere çarpmasıyla 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Pendik'te otomobil durağa daldı: 4 yaralı, System.String[]

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

- Kazaya neden olan araç durmayarak kaçtı

Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA - Pendik'te lüks otomobilin kaza sonrası savrularak durakta bekleyenlere çarpmasıyla 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kaza, saat 13.30 sıralarında Velibaba Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi.  Plakası alınamayan hafif ticari aracın çarptığı lüks otomobil, savrularak durakta bekleyenlerin arasına daldı. Kazada otobüs bekleyen 4 kişi yaralandı. Kazaya neden olan aracın sürücüsü, durmayarak kaçtı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi


Pendik, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:32 Kaynak: DHA
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