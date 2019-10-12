Son Dakika Haberleri: Pendik'te otomobil, durakta bekleyen vatandaşlara çarptı
Son Dakika Güncel Pendik'te otomobil, durakta bekleyen vatandaşlara çarptı

Pendik'te otomobil, durakta bekleyen vatandaşlara çarptı

11 dakika önce

Pendik'te bir otomobilin durak önünde bekleyenlere çarpması sonucu 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Pendik'te otomobil, durakta bekleyen vatandaşlara çarptı, System.String[]

Pendik'te bir otomobilin durak önünde bekleyenlere çarpması sonucu 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Velibaba Mahallesi Ankara Caddesi Pendik Köprüsü istikametine seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarptı. Kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Çevredeki güvenlik kameralarınca da kaydedilen görüntülerde, aynı istikamette seyreden otomobilin hafif ticari bir araca çarptıktan sonra kontrolden çıkarak durak önünde bekleyenlere çarpma anı yer alıyor.

Ankara, Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:52 Kaynak: AA
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