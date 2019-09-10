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Pendik'te otomobil gecekondunun bahçesine uçtu

20 dakika önce

Haber-Kamera Murat KORKMAZ İstanbul DHAPendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki çöp kutusu ve kayaya çarparak gecekondunun bahçesine uçtu.

Haber-Kamera Murat KORKMAZ İstanbul DHA

Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki çöp kutusu ve kayaya çarparak gecekondunun bahçesine uçtu. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Pendik Çınardere Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34FB5041 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkarak yol kenarındaki çöp kutusu ve kayaya çarparak gecekondunun bahçesine uçtu. Bahçede bulunan su deposuna takılan otomobil, yan yatarak durdu. Kazada hafif yaralanan sürücü, çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkartıldı. Sürücü sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Pendik'te otomobil gecekondunun bahçesine uçtu

İstanbul, Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:52 Kaynak: DHA
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