Son Dakika Haberleri: Pendik'te Otomobil ile Kamyon Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü

Pendik'te Otomobil ile Kamyon Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü

21 dakika önce

Pendik'te otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı.

Pendik'te Otomobil ile Kamyon Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü, System.String[]
Pendik'te otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil içerisindeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, 05.30 sıralarında, Pendik Yayalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre çift yönlü cadde üzerinde Ömer Faruk Özışık yönetimindeki 34 VT 8653 plakalı otomobil ile yine aynı cadde üzerinde karşı istikametten gelen M.Ç. yönetimindeki 44 DP 662 plakalı kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil içerisindeki Ömer Faruk Özışık ile beraberinde bulunan bir kişi araç içerisinde sıkıştı.

Otomobil içerisindeki 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza sonrası durumu gören vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler otomobil içerisinde sıkışan Ömer Faruk Özışık ile beraberindeki kişinin olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri incelemede bulundu

Kaza sonrası polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri cesetler üzerinde incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri kazanın olduğu cadde üzerindeki incelemelerinin ardından olay yerinde hayatını kaybeden Ömer Faruk Özışık ve üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cenazesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Kaza sonrası hayatını kaybeden şahsıların yakınları acılı haberi alınca olay yerine koştu. Olay yerine gelen acılı yakınlar, yakınlarının cansız bedenini ile karılaşınca sinir krizi geçirdi. Acılı yakınları polis ve sağlık ekipleri sakinleştirdi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:20 Kaynak: İHA

Polis, Pendik, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Otomotiv Devi BMW'de Skandal Karar! Türkçe Konuşmayı Yasakladı Eşini Boğarak Öldüren İşsiz Cani Koca, Cesedin Başında Ağlarken Yakalandı 74 Yaşındaki Emekli Astsubay Evinde Ölü Bulundu Psikolojik Sorunlar Yaşayan Adam, 14 Yıllık Eşini, Engelli Çocuğunun Gözleri Önünde Boğarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 07:41:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pendik'te Otomobil ile Kamyon Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]