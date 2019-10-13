Son Dakika Haberleri: Pendik'te otomobil takla attı; 2'si çocuk 4 yaralı
Son Dakika Güncel Pendik'te otomobil takla attı; 2'si çocuk 4 yaralı

Pendik'te otomobil takla attı; 2'si çocuk 4 yaralı

57 dakika önce

Kaza sonrası can pazarıHaber-Kamera Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR İSTANBUL DHAPendik'te takla atan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza sonrası can pazarı

Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR İSTANBUL DHA

Pendik'te takla atan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Kurnaköy Yolu Sabiha Gökçen Havalimanı istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan 34 VR 4571 plakalı otomobil, taklalar attıktan sonra yan yattı. Kazada otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Otomobil kaza sonucu hurdaya döndü.

Kazayı görerek yardıma gelen Tuncer Şahin, Yoldan çıktıktan sonra taklalar atmaya başladı. 4-5 takla attıktan sonra yan yattı. Bir aile vardı araçta. 2'si çocuk 4 kişi. İlk müdahaleyi yaptık. Ambulansla hastaneye kaldırıldı dedi.

Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Pendik'te otomobil takla attı; 2'si çocuk 4 yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 11:55 Kaynak: DHA
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