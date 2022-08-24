Pendik'te otomobile çarpmamak için direksiyonu kıran beton mikseri sürücüsü reklam panosuna çarptı - Son Dakika
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Pendik'te otomobile çarpmamak için direksiyonu kıran beton mikseri sürücüsü reklam panosuna çarptı

24.08.2022 21:49

Pendik'te otomobile çarpmamak için direksiyonu kıran beton mikseri sürücüsü reklam panosuna çarptı Pendik'te yakıt almak benzin istasyonuna giren beton mikseri sürücüsü, ters istikametten çıkan otomobile vurmamak için direksiyonu kırdı.

Pendik'te otomobile çarpmamak için direksiyonu kıran beton mikseri sürücüsü reklam panosuna çarptı

İSTANBUL - Pendik'te yakıt almak benzin istasyonuna giren beton mikseri sürücüsü, ters istikametten çıkan otomobile vurmamak için direksiyonu kırdı. Reklam panosuna çarptı. Kazada beton misketinde maddi hasar oluştu.

Olay, Pendik Tavşantepe Mahallesi'nde bulunan bir benzin istasyonunda saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mercedes marka 34 EN 6674 plakalı beton mikseri sürücüsü, yakıt almak için girdiği benzin istasyonunda ters istikametten çıkan otomobile vurmamak için direksiyonu kırdı. Reklam panosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle benzinlik istasyonunda ve beton mikserinde maddi hasar oluştu. Kazayı gören vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlatırken ihbar üzerine gelen vinç ile beton mikseri olay yerinde kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te otomobile çarpmamak için direksiyonu kıran beton mikseri sürücüsü reklam panosuna çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te otomobile çarpmamak için direksiyonu kıran beton mikseri sürücüsü reklam panosuna çarptı - Son Dakika
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