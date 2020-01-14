PENDİK'TE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

Gamze ŞİMŞEK- Çağrı ÇALIŞKAN/

Pendik'te otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Sümeyye Kılınç hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay geçtiğimiz cumartesi günü Pendik D-100 Karayolu Ankara istikameti yan yolda meydana geldi. Üsküdar 'da özel bir üniversitede hukuk fakültesinde okuyan Sümeyye Kılınç (22)'a, yol kenarında yürüdüğü sırada otomobil çarptı. Genç kız, çarpmanın etkisiyle metrelerce öteye savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan genç Kılınç olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Üniversite öğrencisi genç kız, tedavi altına alındığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"15 METRE SIÇRAYIP BETONA ÇAKILIYOR"

Üniversite öğrencisi Sümeyye Kılınç'ın amcası Servet Kılınç, "Arkadaşıyla birlikte iş çıkışında devamlı bu yolu kullandıkları için yeğenimle kol kola geliyorlarmış. Zaten bu gördüğünüz çıkmaz sokak. Yeğenim sağ tarafta, araba gelip vuruyor, 15 metre sıçrayıp o betona çakılıyor. Sürücüden şikayetçiyiz. Hukuka bırakıyoruz." dedi.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZA ALMASINI İSTİYORUZ"

Amca Kılınç şöyle devam etti:

"Bu bir maganda. Bizim canımız yandı, bir başkasının canı yanmasın. En ağır şekilde ceza almasını istiyoruz. Üniversite okuyordu. Hem okuyup hem çalışıyordu. İşten çıkmıştı, iş dönüşü arkadaşıyla. O da bizim evladımız iyi ki ona da bir şey olmadı. Endişeliyiz şu anda. O magandaların bir daha böyle kimselerin canını yakmasını istemiyoruz. Her şeyi Allah'a ve sonra savcının ve hakimlerin vicdanına bırakıyoruz."

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Genç kızın hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde genç Sümeyye Kılınç ve arkadaşının yan yolda yürüdüğü, daha sonra genç kızın metrelerce savrulduğu, kaza yapan otomobilin yolda ilerledikten sonra durduğu ve otomobilden inen 3 kişinin yerde yatan Sümeyye Kılınç'ın yanına geldiği ve telefonla konuştukları görülüyor.

Görüntü Dökümü

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-genç kızın savrulup düşmesi

-Kaza yapan aracın yolda bir süre ilerleyip durması

-araçtan çıkan 3 kişinin genç kızın yanına gelmesi

-kişilerin cep telefonuyla konuşması

-genç kızın savrulduğu alan

-olay yerindeki polis şeridi

-genç kızın fotoğrafları

(AKTÜEL)

-amca Servet KILINÇ ile röp

-genel ve detay