Son Dakika Haberleri: Pendik'te otomobilin durakta bekleyen yayaların arasına daldığı anlar kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te otomobilin durakta bekleyen yayaların arasına daldığı anlar kamerada

Pendik'te otomobilin durakta bekleyen yayaların arasına daldığı anlar kamerada

55 dakika önce

Pendik'te otomobilin durakta bekleyen yayaların arasına daldığı anlar kamerada Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandıİSTANBUL - Pendik'te seyir halinde olan lüks otomobil, yanında ilerleyen araçla çarpışarak kontrolden çıkmasıyla otobüs durağına daldı.

Pendik'te otomobilin durakta bekleyen yayaların arasına daldığı anlar kamerada

Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

İSTANBUL - Pendik'te seyir halinde olan lüks otomobil, yanında ilerleyen araçla çarpışarak kontrolden çıkmasıyla otobüs durağına daldı. Durakta bulunan vatandaşlar aracın çarpmasıyla adeta havaya savruldu. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Pendik Velibaba Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydan geldi. Yolda ilerleyen lüks otomobil sürücüsü, yanında ilerleyen başka bir araçla hafifçe çarpışmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki otobüs durağında bekleyen vatandaşların arasına daldı. Aracın çarptığı vatandaşlar adeta havaya savruldu. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralanırken araç sürücüsü hızla olay yerinden kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin otobüs durağında bekleyen vatandaşlarına arasına daldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan araç otobüs durağındaki vatandaşların arasına dalıyor. Aracın çarptığı vatandaşlar savrulurken araç sürücüsü hızla kaçıyor.

Pendik'te otomobilin durakta bekleyen yayaların arasına daldığı anlar kamerada

Pendik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 07:16 Kaynak: İHA
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