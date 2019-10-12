Pendik'te otomobilin durakta bekleyen yayaların arasına daldığı anlar kamerada
Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı
İSTANBUL - Pendik'te seyir halinde olan lüks otomobil, yanında ilerleyen araçla çarpışarak kontrolden çıkmasıyla otobüs durağına daldı. Durakta bulunan vatandaşlar aracın çarpmasıyla adeta havaya savruldu. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Pendik Velibaba Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydan geldi. Yolda ilerleyen lüks otomobil sürücüsü, yanında ilerleyen başka bir araçla hafifçe çarpışmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki otobüs durağında bekleyen vatandaşların arasına daldı. Aracın çarptığı vatandaşlar adeta havaya savruldu. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralanırken araç sürücüsü hızla olay yerinden kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Otomobilin otobüs durağında bekleyen vatandaşlarına arasına daldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan araç otobüs durağındaki vatandaşların arasına dalıyor. Aracın çarptığı vatandaşlar savrulurken araç sürücüsü hızla kaçıyor.