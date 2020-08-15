PENDİK'te sebze yüklü kamyon otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyon takla atıp ters dönerken, otomobil yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada kamyondaki 2 kişi ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.
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15.08.2020 07:48:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: PENDİK'TE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN KAMYON TAKLA ATTI 1? AĞIR 5 YARALI - Son Dakika