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Pendik'te otomobille çarpışan motosikletteki kurye yaralandı - Son Dakika

Pendik'te otomobille çarpışan motosikletteki kurye yaralandı

01.02.2022 23:31

İstanbul'un Pendik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Reyhan Caddesi'nde kurye Sinan Karagöz'ün kullandığı motosiklet, aynı yönde seyreden otomobile arkadan çarptı.

Kazada yaralanan kurye, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sırasında yanan motosiklet ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Pendik'te otomobille çarpışan motosikletteki kurye yaralandı
Pendik'te otomobille çarpışan motosikletteki kurye yaralandı

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Motosiklet, Yenişehir, İstanbul, Pendik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pendik'te otomobille çarpışan motosikletteki kurye yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pendik'te otomobille çarpışan motosikletteki kurye yaralandı - Son Dakika
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