PENDİK'TE OTOPARKTA YANGIN, 3 ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ - Son Dakika

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ Pendik'te 8 katlı binanın otoparkında şarj olan elektrikli scooterda çıkan yangın 3 otomobile sıçradı. Araçlar ve elektrikli scooter kullanılamaz hale gelirken, 3 kişi dumandan etkilendi.

Pendik, Sapanbağları Mahallesi Süreyya Paşa Caddesi'ndeki 8 katlı binanın otoparkında şarjda olan elektrikli scooterda saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle çıkan dumanlar apartmanı sardı. Bina sakinleri dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle elektrikli scooter ve 3 otomobil kullanılmaz hale gelirken otoparkta hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen 3 apartman sakini olay yerine gelen ambulanslarda tedavi altına alındı.

Otomobili yanan Bekir Bal, "Benim komşum aradı beni. Otoparkta elektrik tesisatında herhalde yangın var dedi. Ben de sandım ki o aşağıda. İndim aşağıya asansörle. Kapı açılır açılmaz yüzüme alev topu geldi. Ne sağa ne sola dönebildim. Çıktık buradan kepengi açmaya çalıştık. Açamadık sonra itfaiye geldi açtı. Araçlar yandı aşağıda 3 4 tane. Otopark komple yandı. Sağ olsun itfaiye geldi yaptı ne gerekiyorsa. Dumandan etkilenenlerin bir kısmını itfaiye merdivenle indirdi. Sonra dumanlar çıktıktan sonra biz kendi imkanlarımızla aşağıya indirdik." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerindeki itfaiye ekipleri

-Olayın yaşandığı bina

-Dışarıda bekleyen apartman sakinleri

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Apartman sakini ile röp

-Yanan otomobiller

-Yanan scooter

-Genel ve detay