Pendik'te otoparkta yangın, 3 araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Pendik'te otoparkta yangın, 3 araç kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ Pendik'te 8 katlı binanın otoparkında şarj olan elektrikli motosiklette çıkan yangın 3 otomobile sıçradı.

Pendik'te otoparkta yangın, 3 araç kullanılamaz hale geldi, System.String[]

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ Pendik'te 8 katlı binanın otoparkında şarj olan elektrikli motosiklette çıkan yangın 3 otomobile sıçradı. Araçlar ve motosiklet kullanılamaz hale gelirken, 3 kişi dumandan etkilendi.

Pendik, Sapanbağları Mahallesi Süreyya Paşa Caddesi'ndeki 8 katlı binanın otoparkında şarjda olan elektrikli motosiklette saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle çıkan dumanlar apartmanı sardı. Bina sakinleri dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle elektrikli motosiklet ve 3 otomobil kullanılmaz hale gelirken otoparkta hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen 3 apartman sakini olay yerine gelen ambulanslarda tedavi altına alındı.

Otomobili yanan Bekir Bal, "Benim komşum aradı beni. Otoparkta elektrik tesisatında herhalde yangın var dedi. Ben de sandım ki o aşağıda. İndim aşağıya asansörle. Kapı açılır açılmaz yüzüme alev topu geldi. Ne sağa ne sola dönebildim. Çıktık buradan kepengi açmaya çalıştık. Açamadık sonra itfaiye geldi açtı. Araçlar yandı aşağıda 3 4 tane. Otopark komple yandı. Sağ olsun itfaiye geldi yaptı ne gerekiyorsa. Dumandan etkilenenlerin bir kısmını itfaiye merdivenle indirdi. Sonra dumanlar çıktıktan sonra biz kendi imkanlarımızla aşağıya indirdik." dedi.


İtfaiye, Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:21 Kaynak: DHA
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