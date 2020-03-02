Pendik'te özel hastanede yetkisiz estetik ameliyatı iddiası; 6 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pendik'te özel hastanede yetkisiz estetik ameliyatı iddiası; 6 gözaltı - Son Dakika

Pendik'te özel hastanede yetkisiz estetik ameliyatı iddiası; 6 gözaltı

6 saat önce

Pendik'te, yurt dışından getirdikleri müşterilerine özel bir hastanede yetkisiz bir şekilde estetik ameliyatı yaptıkları ileri sürülen İran uyruklu doktorların da aralarında bulunduğu 6 kişi, ameliyat yaptıkları sırada gözaltına alındı.

Pendik'te, yurt dışından getirdikleri müşterilerine özel bir hastanede yetkisiz bir şekilde estetik ameliyatı yaptıkları ileri sürülen İran uyruklu doktorların da aralarında bulunduğu 6 kişi, ameliyat yaptıkları sırada gözaltına alındı.

Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliği'ne 4 Şubat günü giden İran uyruklu Azam R. ve Neda N., Pendik'te bulunan özel bir hastanede, İran uyruklu 2 doktorun yetkisiz olmalarına rağmen kendilerine estetik ameliyatı yaptığı şikayetinde bulundu.

Ekipler, bunun üzerine olaya ilişkin çalışma başlattı. İran uyruklu doktorlar M.B. ve J.J.T.'nin şikayete konu olan hastanede yetkileri olmadığı halde estetik ameliyatı yaptıkları belirlendi. R.Y.'nin de yurtdışından müşteri ayarladığı tespit edildi. İran uyruklu doktorlar J.J.T. ve M.B.'nin yaptığı ameliyatları, Türk doktor M.T. tarafından yapılmış gibi gösterildiği ortaya çıkarıldı.

Bu tespitlerin üzerine operasyon kararı alınarak, geçtiğimiz Pazartesi günü hastaneye ani baskın düzenlendi.

Baskın sırasında İran uyruklu A.G.'yi ameliyat ettikleri anlaşılan J.J.T. ve M.B. adlı İranlı doktorlar ve yanında bulunan anestezi uzmanı A.G., anestezi teknisyeni A.Ç., ameliyathane hemşiresi M.S. ve müşteri ayarlayan İran uyruklu R.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Pendik'te özel hastanede yetkisiz estetik ameliyatı iddiası; 6 gözaltı

Pendik, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:53 Kaynak: DHA
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