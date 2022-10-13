Pendik'te park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı - Son Dakika
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Pendik'te park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

13.10.2022 10:28
Pendik'te park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

Pendik'te park halindeki hafif ticari araç alevlere teslim oldu.

Pendik'te park halindeki hafif ticari araç alevlere teslim oldu. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, geçtiğimiz gün Pendik, Çınardere Mahallesi'nde park halindeki bir hafif ticari araçta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki otomobilden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Kısa sürede büyüyen alevler ticari aracın ön kısmını sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Otomobilde maddi hasar oluşurken, alevlerin otomobilden yükseldiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin alev alev yandığı, itfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü görülüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Tragger, İtfaiye, Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı - Son Dakika
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