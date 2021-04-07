PENDİK'TE PARK HALİNDEKİ MİDİBÜS ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

Pendik'te park halindeki midiübüs alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, midibüste büyük çapta hasar oluştu.

Pendik, Ramazanoğlu Mahallesi Kaynarca Caddesinde dün saat 21.00 sıralarında park halindeki midibüsün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracı sararken çevredekiler vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Midibüste büyük çapta hasar oluştu. Öte yandan aracın alev alev yanması cep telefon kamerasına yansıdı.