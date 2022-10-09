Pendik'te park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika
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Pendik'te park halindeki otomobil alev alev yandı

09.10.2022 11:34
Pendik'te park halindeki otomobil alev alev yandı

Pendik'te park halindeki otomobil alevlere teslim oldu.

Pendik'te park halindeki otomobil alevlere teslim oldu. Yangın nedeniyle sokağa dökülen mahalle sakinleri ise o anları korku ile izledi.

Yangın, geçtiğimiz gün Pendik Orta Mahallesi'nde bulunan park halindeki otomobilde meydana geldi. İddiaya göre, içinde aile olduğu öğrenilen park halindeki otomobilden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Çevredekilerin uyarmasıyla panik yaşayan aile otomobilden çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler otomobili sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Otomobilde büyük hasar oluşurken, yangın nedeniyle mahalleli sokağa döküldü. Alevlerin otomobilden yükseldiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin alev alev yandığı, vatandaşların ise o anları korku ile izlediği görülüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Pendik'te park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika
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