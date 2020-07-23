Pendik'te park halindeki otomobili kurşunladılar - Son Dakika

PENDİK'te kimliği belirsiz kişi veya kişiler, av tüfeğiyle park halindeki bir otomobile ateş açarak kayıplara karıştı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Sapan Bağları Mahallesi Adil Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mesut Torun, 34 GJJ 05 plakalı otomobilini park ederek evine girdi. Bir süre sonra, duyduğu silah sesleri nedeniyle dışarıya çıkan Torun, otomobilinin kurşunlandığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Tüfekten çıkan kurşunlar, otomobilin yakıt deposuna isabet etmesinden dolayı olay yerine tedbir amaçlı itfaiye ekibi de gönderildi. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi içine alırken olay yeri inceleme ekipleri delil araştırması yaptı. Yerde bulunan boş fişekler muhafaza altına alındı. Otomobilin ön kısmına çok sayıda kurşunun isabet ettiği görüldü.

"BİZ DE İÇİNDE OLABİLİRDİK"

Olayla ilgili konuşan Mesut Torun, "Evde oturuyorduk, aracımıza ateş etmişler aşağıya indik, kimse görmemiş. Park halindeki aracımıza ateş etmişler. Aracın içinde biz de olabilirdik, canımıza da kast edebilirlerdi. Emniyet güçlerimiz ilgileniyorlar. Biz sese çıktık baktık arabamıza ateş edilmiş" dedi.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

- İstanbul