Pendik'te patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pendik'te patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

Pendik'te patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

6 saat önce

Pendik'te patenli genç hafriyat kamyonuna tutunarak bir süre sahil yolunda ilerledi.

Pendik'te patenli genç hafriyat kamyonuna tutunarak bir süre sahil yolunda ilerledi. Hem kendini hem de trafiktekileri tehlikeye atan patenli bir süre sonra gözden kaybolurken, o anlar kameralara yansıdı.

Pendik sahil yolunda hafriyat kamyonuna tutunan patenli genç yaklaşık 30 saniye boyunca yolda ilerledi. Hem kendini hem de trafiktekileri tehlikeye atan patenli genç arkasından gelen sürücü tarafından kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.

Pendik'te patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:36 Kaynak: DHA
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