Pendik'te patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

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Pendik'te patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
6 saat önce
Pendik'te patenli genç hafriyat kamyonuna tutunarak bir süre sahil yolunda ilerledi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:36 Kaynak: DHA
Pendik'te patenli genç hafriyat kamyonuna tutunarak bir süre sahil yolunda ilerledi. Hem kendini hem de trafiktekileri tehlikeye atan patenli bir süre sonra gözden kaybolurken, o anlar kameralara yansıdı.
Pendik sahil yolunda hafriyat kamyonuna tutunan patenli genç yaklaşık 30 saniye boyunca yolda ilerledi. Hem kendini hem de trafiktekileri tehlikeye atan patenli genç arkasından gelen sürücü tarafından kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.
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