PENDİK'TE PATENLİLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

PENDİK'te patenli iki çocuğun motosiklete tutunarak yolculuk ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Pendik Kurtköy'de meydana geldi. Patenli iki çocuk, caddede giden motosiklete tutunarak yolculuk yaptı. Bir süre ilerleyen çocuklar motosikleti bırakarak yoluna devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntü dökümü:

--------------------------Patenli çocukların motosiklete tutunarak ilerlemesi

-Çocukların motosikleti bırakarak yoluna devam etmesi