Son dakika haberleri... Pendik'te patlama meydana gelen evde kısmi çökme - Son Dakika

İsa ALMAÇAYIR/ PENDİK'te tek katlı evde meydana gelen patlamanın ardından kısmi çökme oldu. Ev sahibi Fevzi Tepe yaralandı.

Olay, Dumlupınar Mahallesi, Şahbudak Sokak tek katlı evde saat 09.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre gaz kaçağının olduğu evde kalan Fevzi Tepe, sigara yakmaya çalışırken patlama yaşandı. Olayda Fevzi Tepe yaralanırken, kısa bir süre sonra kısmi çökme meydana geldi. Yaralı Fevzi Tepe, çevredekiler tarafından evden çıkarılarak sokaktaki parka taşındı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Park içerisinde yaralı bir şekilde bekletilen Fevzi Tepe ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

SOKAKTA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Patlamanın ardından çöken evin çevresinde polis ve itfaiye ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. Olay yerine gelen AFAD ekipleri ise bina içerisinde arama yaptı. Çöken evde herhangi bir kimseye rastlanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"PATLAMA SESİNİ DUYDUM, GÖK GÜRÜLTÜSÜ SANDIM"Olayı anlatan çevre sakini Gülfem Aycan, "Patlama sesi duydum. Gök gürültüsü zannettim. Camdan bakınca evin bacasının yıkıldığını gördüm. Şoktayım hala. Biz yıllardır imar bekliyoruz. Çökme meydana geldi. İçindeki kişi ölebilirdi. Çok korktuk" dedi.

Başka bir görgü tanığı Mehmet Akça ise, "Patlama oldu. İçeride kağıt malzeme toplayan bir arkadaş kalıyordu. Büyük bir ses oldu. Deprem oluyor zannettik" diye konuştu.