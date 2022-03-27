PENDİK'TE PATRONUNU SOYAN KUAFÖR YAKALANDI - Son Dakika

PENDİK'te çalıştığı kuaför salonunda, patronunun aracının anahtarını çalarak, araç içinde bulunan 60 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalarak kaçan Barış Ç.(39) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Pendik'te polise başvuran kuaför salonu işleten E.B. arabasında bulunan içinde 60 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan çantasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur E.B., poliste verdiği ifadesinde Arabamdan çantam çalınınca kapıda hiç zorlama olmaması yüzünden iş yerinde bulunan güvenli kameralarını inceledim. Yanımda çalışan Barış Ç.'nin anahtarı çalarak otomobilimi açtığını gördüm. Şikayetçiyim dedi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüpheli Barış Ç.'yi kısa süre içinde gözaltına aldı. Borcu olduğu için böyle bir şey yaptığını söyleyen şüpheli Barış Ç. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.