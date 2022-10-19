Geçtiğimiz günlerde Pendik sahil yolunda meydana gelen olayda bir otomobil sürücüsü trafikte seyir halindeyken sosyal medyada beğeni ve izlenme uğruna kullandığı otomobilin direksiyonunu söktü.
Trafikte metrelerce direksiyonsuz ilerleyen sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. O anları arkadaşına kayda aldıran sürücü, daha sonra sosyal medyada yayınladı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Sosyal medyada beğeni peşinde koşarak insanların canını tehlikeye attı! Seyir halindeki aracın direksiyonunu söken şahıs 'pes' dedirtti - Son Dakika