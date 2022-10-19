Sosyal medyada beğeni peşinde koşarak insanların canını tehlikeye attı! Seyir halindeki aracın direksiyonunu söken şahıs "pes" dedirtti - Son Dakika
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Sosyal medyada beğeni peşinde koşarak insanların canını tehlikeye attı! Seyir halindeki aracın direksiyonunu söken şahıs "pes" dedirtti

19.10.2022 11:23

İstanbul Pendik'te bir sürücü, "pes" dedirterek seyir halindeyken otomobilinin direksiyonunu yerinden söktü. Şahsın, sosyal medyada beğeni ve izlenme uğruna kullandığı otomobilin direksiyonunu sökmesi tepki çekti.

Geçtiğimiz günlerde Pendik sahil yolunda meydana gelen olayda bir otomobil sürücüsü trafikte seyir halindeyken sosyal medyada beğeni ve izlenme uğruna kullandığı otomobilin direksiyonunu söktü.

O ŞEKİLDE METRELERCE İLERLEDİ

Trafikte metrelerce direksiyonsuz ilerleyen sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. O anları arkadaşına kayda aldıran sürücü, daha sonra sosyal medyada yayınladı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyada beğeni peşinde koşarak insanların canını tehlikeye attı! Seyir halindeki aracın direksiyonunu söken şahıs 'pes' dedirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sosyal medyada beğeni peşinde koşarak insanların canını tehlikeye attı! Seyir halindeki aracın direksiyonunu söken şahıs "pes" dedirtti - Son Dakika
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