Sosyal medyada beğeni peşinde koşarak insanların canını tehlikeye attı! Seyir halindeki aracın direksiyonunu söken şahıs "pes" dedirtti

İstanbul Pendik'te bir sürücü, "pes" dedirterek seyir halindeyken otomobilinin direksiyonunu yerinden söktü. Şahsın, sosyal medyada beğeni ve izlenme uğruna kullandığı otomobilin direksiyonunu sökmesi tepki çekti.

Geçtiğimiz günlerde Pendik sahil yolunda meydana gelen olayda bir otomobil sürücüsü trafikte seyir halindeyken sosyal medyada beğeni ve izlenme uğruna kullandığı otomobilin direksiyonunu söktü. O ŞEKİLDE METRELERCE İLERLEDİ Trafikte metrelerce direksiyonsuz ilerleyen sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. O anları arkadaşına kayda aldıran sürücü, daha sonra sosyal medyada yayınladı.

Pendik'te pes dedirten görüntü: Seyir halindeki aracın direksiyonunu söktü

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