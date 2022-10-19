Pendik'te pes dedirten görüntü: Seyir halindeki aracın direksiyonunu söktü - Son Dakika
Üye Girişi

Pendik'te pes dedirten görüntü: Seyir halindeki aracın direksiyonunu söktü

19.10.2022 11:40

- Pendik'te pes dedirten görüntü: Seyir halindeki aracın direksiyonunu söktü Seyir halindeyken direksiyonu söktü : Trafiği tehlikeye soktu Pendik'te bir sürücü seyir halindeyken otomobilinin direksiyonunu yerinden söktü.

- Pendik'te pes dedirten görüntü: Seyir halindeki aracın direksiyonunu söktü

Seyir halindeyken direksiyonu söktü : Trafiği tehlikeye soktu

İSTANBUL - Pendik'te bir sürücü seyir halindeyken otomobilinin direksiyonunu yerinden söktü. Şahıs, trafikte bu kadarına pes dedirten görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik'te sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otomobil sürücüsü trafikte seyir halindeyken sosyal medyada beğeni ve izlenme uğruna kullandığı otomobilin direksiyonunu söktü. Trafikte metrelerce direksiyonsuz ilerleyen sürücü hem kendini canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. O anları arkadaşına kayda aldıran sürücü sosyal medyada yayınladı.

YORUMLAR
500
Sosyal medyada beğeni peşinde koşarak insanların canını tehlikeye attı! Seyir halindeki aracın direksiyonunu söken şahıs 'pes' dedirtti Sosyal medyada beğeni peşinde koşarak insanların canını tehlikeye attı! Seyir halindeki aracın direksiyonunu söken şahıs 'pes' dedirtti CHP'li Meclis üyesinden fıkra gibi olay: 'İBB hizmetlerini, yerin altından yapıyor siz görmüyorsunuz' CHP'li Meclis üyesinden fıkra gibi olay: 'İBB hizmetlerini, yerin altından yapıyor siz görmüyorsunuz'
Kaynak: İHA

Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te pes dedirten görüntü: Seyir halindeki aracın direksiyonunu söktü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:01 Erdoğan'dan asgari ücret sözleri: Aralık ayında yeni adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getireceğiz
12:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Mehmet Ali Çelebi'ye dikkat çeken uyarı: Böyle olmaz en az 3 çocuk olmalı
12:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan maden faciasıyla ilgili net konuştu: İhmali görünen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağından milletimiz emin olsun
12:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'ye rozetini bizzat taktı! Sözleri salonu coşturdu
12:19 ABD'nin korkulu rüyası! Et yiyen bakteri vakalarında artış başladı
12:06 Grev yapan işçilerle tartışan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli: Kes lan sesini
12:05 İYİ Parti'ye katılan Prof. Dr. Kürşad Zorlu'nun rozetini Meral Akşener taktı
11:53 Galatasaray Başkanı Özbek'ten TFF Başkanı Büyükekşi'ye çağrı: MHK Başkan Yardımcısı Murat Ilgaz'ı görevden alın
11:48 Galatasaray'ın Yusuf Demir ısrarı sürüyor! TFF'ye resmi başvuru yapılacak
11:48 Acun Ilıcalı'nın 371 milyonluk süper lüks teknesine verdiği ismin sırrı çözüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 13:25:40. #1.11#
SON DAKİKA: Pendik'te pes dedirten görüntü: Seyir halindeki aracın direksiyonunu söktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement