Pendik'te pes dedirten görüntü: Seyir halindeki aracın direksiyonunu söktü

- Pendik'te pes dedirten görüntü: Seyir halindeki aracın direksiyonunu söktü Seyir halindeyken direksiyonu söktü : Trafiği tehlikeye soktu Pendik'te bir sürücü seyir halindeyken otomobilinin direksiyonunu yerinden söktü.

- Pendik'te pes dedirten görüntü: Seyir halindeki aracın direksiyonunu söktü Seyir halindeyken direksiyonu söktü : Trafiği tehlikeye soktu İSTANBUL - Pendik'te bir sürücü seyir halindeyken otomobilinin direksiyonunu yerinden söktü. Şahıs, trafikte bu kadarına pes dedirten görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı. Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik'te sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otomobil sürücüsü trafikte seyir halindeyken sosyal medyada beğeni ve izlenme uğruna kullandığı otomobilin direksiyonunu söktü. Trafikte metrelerce direksiyonsuz ilerleyen sürücü hem kendini canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. O anları arkadaşına kayda aldıran sürücü sosyal medyada yayınladı.

Sosyal medyada beğeni peşinde koşarak insanların canını tehlikeye attı! Seyir halindeki aracın direksiyonunu söken şahıs 'pes' dedirtti

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