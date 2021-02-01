Pendik'te pes dedirten hırsızlık kamerada...Site sakiniymiş gibi davranıp otomobilleri çaldılar - Son Dakika

Pendik'te pes dedirten hırsızlık kamerada...Site sakiniymiş gibi davranıp otomobilleri çaldılar

Pendik'te site güvenliği sahibi zannetti, hırsızlar 2 otomobili böyle çaldı

İSTANBUL - Pendik'te site sakinleri uykudayken evlere giren şüpheliler, otomobillerin anahtarlarını alıp, bahçedeki 2 otomobili site sakiniymiş gibi çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği pazar günü sabah saat 06.00 sıralarında Pendik'te Yenişehir Mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz 2 şüpheli şahıs, site sakinleri uykudayken, evlerine girerek, site bahçesinde bulunan 2 otomobilin anahtarını aldı. Daha sonra otomobilleri çalıştıran 2 hırsız site sakini gibi kapıyı güvenliğe açtırarak hızla siteden uzaklaştı. Gün aydınlandıktan sonra araç anahtarlarının ve otomobillerinin yerinde olmadığını anlayan 2 site sakini, sitenin güvenliğine koştu. Güvenlik kamera kayıtlarını incelendikten sonra gerçek ortaya çıktı. Görüntülerde güvenlik görevlisinin site sakini zannettiği 2 şüpheli şahıs rahat tavırlarla 2 otomobili farları kapalı bir şekilde çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler de 2 şüpheli şahıs otomobillerin farları kapalı şekilde sitenin çıkış kapısına geliyor. Sitenin güvenliği site sakini zannederek kapıyı açıyor. Kapı açıldıktan sonra 2 otomobil hırsızı rahat tavırlarla siteden uzaklaşıyor.