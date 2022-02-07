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Pişkin hırsızlık girişimi: Ayakkabıları beğenmeyince çalmadı - Son Dakika

Pişkin hırsızlık girişimi: Ayakkabıları beğenmeyince çalmadı

07.02.2022 12:43
Pişkin hırsızlık girişimi: Ayakkabıları beğenmeyince çalmadı

Pendik'te bir apartmana ayakkabı hırsızlığı için giren 2 şahıs, çalmaya çalıştığı ayakkabının yırtık olduğunu görünce elindeki ayakkabıyı bıraktı.

Pendik'te bir apartmana ayakkabı hırsızlığı için giren 2 şahıs, çalmaya çalıştığı ayakkabının yırtık olduğunu görünce elindeki ayakkabıyı bıraktı. Hırsızın ayakkabıyı beğenmeyip başka dairelere ayakkabı çalmak için yöneldiği o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Pendik Fatih Mahallesinde bir apartmanda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, apartman giriş kapısını açık olduğunu fark eden 2 hırsız, ayakkabı çalmak için apartmana girdi. Bir daire önünde bulunan ayakkabılara yönelen hırsızlar beğendiği ayakkabıları seçip ayırdı. Işığın yanması ile ayakkabıların deforme olduğunu gören hırsız, ayakkabıları aldığı yere geri bıraktı. Aparmanın içinde bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızlık için girdikleri apartmanda ayakkabı beğenmeyip bırakan hırsızlar saniye saniye görüntülendi. başka dairelere yönelen hırsızlar istedikleri ayakkabıları bulamayınca apartmandan elleri boş çıktı.

"AYAKKABIYI ALIYORLAR FAKAT YIRTIK OLDUĞUNU GÖRÜNCE BIRAKIYORLAR"

Olay hakkında konuşan Sinan Gökçe," Apartman giriş kapısını açık olduğunu fark eden hırsızlar içeriye giriyor. Katları dolaşıyor sonrasında kendilerine uygun nitelikte bir ayakkabı görüyorlar. Ayakkabıyı alıyorlar fakat yırtık olduğunu görünce bırakıyorlar. Aynı gün içerisinden başka katlarda gidip dolaşıyorlar kendilerine uygun ayakkabı bulamayınca hırsızlık yapamadan çekip gidiyorlar. Komşularımızla dikkat ediyoruz ama bu tür olayların önüne geçemedik" dedi.

(Halit Arslan/ İHA)

Pişkin hırsızlık girişimi: Ayakkabıları beğenmeyince çalmadı
Pişkin hırsızlık girişimi: Ayakkabıları beğenmeyince çalmadı
Pişkin hırsızlık girişimi: Ayakkabıları beğenmeyince çalmadı
Pişkin hırsızlık girişimi: Ayakkabıları beğenmeyince çalmadı
Pişkin hırsızlık girişimi: Ayakkabıları beğenmeyince çalmadı
Pişkin hırsızlık girişimi: Ayakkabıları beğenmeyince çalmadı
Pişkin hırsızlık girişimi: Ayakkabıları beğenmeyince çalmadı
Pişkin hırsızlık girişimi: Ayakkabıları beğenmeyince çalmadı
Pişkin hırsızlık girişimi: Ayakkabıları beğenmeyince çalmadı
Pişkin hırsızlık girişimi: Ayakkabıları beğenmeyince çalmadı
Pişkin hırsızlık girişimi: Ayakkabıları beğenmeyince çalmadı
Pişkin hırsızlık girişimi: Ayakkabıları beğenmeyince çalmadı
Pişkin hırsızlık girişimi: Ayakkabıları beğenmeyince çalmadı

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Pendik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pişkin hırsızlık girişimi: Ayakkabıları beğenmeyince çalmadı - Son Dakika


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