Pendik'te plastik geri dönüşüm tesisinde yangın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pendik'te plastik geri dönüşüm tesisinde yangın - Son Dakika

Pendik'te plastik geri dönüşüm tesisinde yangın

16 dakika önce

PENDİK'te plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Pendik'te plastik geri dönüşüm tesisinde yangın, System.String[]

PENDİK'te plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Pendik Ramazanoğlu Mahallesi Hızır Reis Caddesi üzerinde bulunan bir plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Plastik malzemelerin yandığı öğrenilen yangın kısa sürede iş yerine yayıldı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın da yayıldığı görüldü. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ederken, polis yangınla ilgili olarak soruşturma başlattı.


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Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:59 Kaynak: DHA
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