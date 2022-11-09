Pendik'te polis memuru evinde intihar etti - Son Dakika
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Pendik'te polis memuru evinde intihar etti

09.11.2022 23:04
Pendik'te polis memuru evinde intihar etti

Pendik'te ailevi sorunlar yaşadığı iddia edilen polis memuru, evinde silahla kendini vurarak intihar etti.

Pendik'te ailevi sorunlar yaşadığı iddia edilen polis memuru, evinde silahla kendini vurarak intihar etti.
Olay, Pendik'te dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kartal'da görev yapan ve Pendik'te ikamet eden polis memuru A.A., iddiaya göre evde kendisini silahla başından vurarak intihar etti. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin evde yaptıkları incelemenin ardından polis memurunun cesedi olay yerinden kaldırıldı. A.A.'nın bir süredir ailevi sorunlar yaşadığı iddia edildi.
Muhittin isimli mahalle sakini, "Bir intihar olayı var. Ekipler geldi, olay yeri inceleme var. Neyin ne olduğunu inceliyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz" dedi. Mahalle sakinlerinden Muharrem Erteğin ise, "İntihar vakası varmış. Belli değil ne olduğu. İncelemeler devam ediyor. Kendisini pek tanımazdım. Polis memuru olduğunu biliyorum" diye konuştu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te polis memuru evinde intihar etti - Son Dakika

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