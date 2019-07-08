Son Dakika Haberleri: PENDİK'TE POLİS MERKEZİ ÖNÜNDE ŞÜPHELİNİN ELİNİ SIKAN AMİR GÖREVİNDEN ALINDI
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PENDİK'TE POLİS MERKEZİ ÖNÜNDE ŞÜPHELİNİN ELİNİ SIKAN AMİR GÖREVİNDEN ALINDI

1 saat önce

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran şüpheliyi, polis merkezi önünde elini sıkarak karşılayan polis amiri görevden alındı.

PENDİK'TE POLİS MERKEZİ ÖNÜNDE ŞÜPHELİNİN ELİNİ SIKAN AMİR GÖREVİNDEN ALINDI, System.String[]

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran şüpheliyi, polis merkezi önünde elini sıkarak karşılayan polis amiri görevden alındı. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde meydana gelen olayın şüphelilerin polis merkezi amirliğine girişi anında basına yansıyan görüntülerle ile ilgili olarak; Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amiri görevinden alınarak hakkında idari soruşturma başlatılmıştır" denildi. 

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- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:49 Kaynak: DHA
İstanbul, Pendik, Polis, Güncel
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