PENDİK'TE POLİS MERKEZİ ÖNÜNDE ŞÜPHELİNİN ELİNİ SIKAN AMİR GÖREVİNDEN ALINDI
1 saat önce
Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran şüpheliyi, polis merkezi önünde elini sıkarak karşılayan polis amiri görevden alındı.
Pendik
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:49 Kaynak: DHA
'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran şüpheliyi, polis merkezi önünde elini sıkarak karşılayan polis amiri görevden alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamada; Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi D-100 Karayolu
üzerinde meydana gelen olayın şüphelilerin polis merkezi amirliğine girişi anında basına yansıyan görüntülerle ile ilgili olarak; Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis
Merkezi Amiri görevinden alınarak hakkında idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.
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Pendik magandasının elini sıkan polis amiri görevden alındı
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