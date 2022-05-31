Pendik'te polyester fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Pendik'te polyester fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

31.05.2022 14:24
Pendik'te polyester fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Pendik'te polyester üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Pendik'te polyester üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ramazanoğlu Mahallesi Uysal Sokak'taki polyester üretiminin yapıldığı 3 katlı fabrikanın elektrik panolarında yangın çıktı.

Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, fabrikada çalışan işçiler tahliye edildi. Fabrikanın üst katında bulunan bir işçi ise dumandan etkilenmemek için çatıya çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale ederek söndüren itfaiye ekipleri, çatıda bulunan işçiyi de kurtardı.

Yangın fabrikada hasara neden oldu.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Pendik, Yangın, Güncel, Son Dakika

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