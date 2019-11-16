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Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te pompalı tüfekle dehşet: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Pendik'te pompalı tüfekle dehşet: 3 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Pendik'te pompalı tüfekle dehşet: 3 ölü, 1 yaralıİSTANBUL - Pendik'te pompalı tüfekli saldırgan, önce bir markette sonra binanın içerisinde art arda tetiğe basıp dehşet saçtı.

Pendik'te pompalı tüfekle dehşet: 3 ölü, 1 yaralı

İSTANBUL - Pendik'te pompalı tüfekli saldırgan, önce bir markette sonra binanın içerisinde art arda tetiğe basıp dehşet saçtı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Polisin olay yerinde araştırmaları sürüyor.

Pendik Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, A.E. isimli pompalı tüfekli saldırgan, iddiaya göre bir markete girerek akrabası olan kişilere kurşun yağdırdı. Marketten çıkan saldırgan ardından bir binaya girerek burada da bir kişiyi vurdu. Kurşunların hedefi olan O.Y., R.Y., A.Y. hayatını kaybederken A.Y. ise yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, gerginlik uzun süre devam etti. Silahlı saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

Pendik'te pompalı tüfekle dehşet: 3 ölü, 1 yaralı

Pendik, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:39 Kaynak: İHA
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