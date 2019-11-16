Son Dakika Haberleri: Pendik'te pompalı tüfekle markete giren bir kişi dehşet saçtı.
Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te pompalı tüfekle markete giren bir kişi dehşet saçtı. - Son Dakika

Pendik'te pompalı tüfekle markete giren bir kişi dehşet saçtı.

6 saat önce

Pendik'te pompalı tüfekle markete giren bir kişi dehşet saçtı.

Pendik'te pompalı tüfekle markete giren bir kişi dehşet saçtı., System.String[]

Pendik'te pompalı tüfekle markete giren bir kişi dehşet saçtı. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Polisin olay yerinde çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:19 Kaynak: İHA
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