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Pendik'te pompalı tüfekle markete giren bir kişi dehşet saçtı.
6 saat önce
Pendik'te pompalı tüfekle markete giren bir kişi dehşet saçtı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:19 Kaynak: İHA
Pendik'te pompalı tüfekle markete giren bir kişi dehşet saçtı. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Polisin olay yerinde çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL
Pendik'te 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan vahşetin altından kız isteme meselesi çıktı Belediye hoparlöründen öldüğü ilanını duyan esnaf hayatının şokunu yaşadı Nazilli'de eğlence merkezinde çalışan yabancı uyruklu 8 kadın hasta çıktı Ölen yavrusunun başında ağlayan köpek, görenleri duygulandırdı