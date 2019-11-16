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Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te pompalı tüfekli saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri gözyaşları eşliğinde... - Son Dakika

Pendik'te pompalı tüfekli saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri gözyaşları eşliğinde...

6 saat önce

Pendik'te pompalı tüfekli saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri gözyaşları eşliğinde kaldırıldı Acılı aile yakınları sinir krizi geçirdiİSTANBUL - Pendik'te pompalı tüfekli saldırgan, 'kız verme' tartışması nedeniyle dehşet saçtı.

Pendik'te pompalı tüfekli saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri gözyaşları eşliğinde kaldırıldı

Acılı aile yakınları sinir krizi geçirdi

İSTANBUL - Pendik'te pompalı tüfekli saldırgan, 'kız verme' tartışması nedeniyle dehşet saçtı. Girdiği markette aynı aileden 3 kişiyi öldüren şahıs bir kişiyi de yaraladı. Şahıs gözaltına alınırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri olay yerinden kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınları da cenazeler götürülürken olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Pendik Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde bir markette yaşanan olayda, iddiaya göre A.E., kendisine kız vermedikleri gerekçesiyle tartıştığı kişiler için pompalı tüfekle marketi bastı. Burada art arda tetiğe basan saldırgan aynı aileden O.Y., R.Y., ve A.Y.'nin ölümüne sebep olurken, A.Y.'yi ise yaraladı. Şahıs, olay yerindeki kalabalığın linç girişiminden polis tarafından kurtarılarak gözaltına alındı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze aracına koyularak götürüldü. Hayatını kaybedenlerin yakınları da olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü. Cenazeler tabutlarla çıkarıldığı sırada bazı aile bireylerinin sinir krizi geçirdiği görülürken, bir kadın ise bayıldı.

Pendik'te pompalı tüfekli saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri gözyaşları eşliğinde...

Pendik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:31 Kaynak: İHA
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