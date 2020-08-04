Pendik'te raylara atlayan kişi trenin altında kalarak öldü - Son Dakika

Olay, Pendik Marmaray Durağı'nda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Halkalı- Gebze seferini yapan tren Marmaray Pendik Durağı'na yanaştığı sırada, durakta bulunan bir kişi raylara atladı. Trenin altına aldığı kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak durakta incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından tren altından çıkarılan kimliği belirsiz kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 07:10

Kaynak: DHA

Beyrut'u kana bulayan patlamanın neden bu kadar şiddetli olduğu belli oldu