PENDİK'TE REFÜJDEKİ BARİYERLERE ÇARPAN MİNİBÜS DEVRİLDİ - Son Dakika

PENDİK, D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, refüjdeki bariyerlere çarpıp, arkasından gelen otomobilin üstüne devrildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada minibüste bulunan biri astsubay 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Kadir Kara yönetimindeki 34 EP 2574 plakalı minibüs, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki bariyerlere çarptı. Minibüs, arkasından gelen 34 SZ 7673 plakalı otomobilin kaput bölümüne devrildi. Kazada ayrıca refüjdeki elektrik direği karşı şeritten gelen otomobilin üstüne devrildi.

Minibüste bulunan sürücü Kadir Kara ile yanında oturan ve astsubay olduğu öğrenilen Yavuz Gönenç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri iki yaralıyı minibüsün içerisinden çıkararak ambulansa koydu. Hastaneye kaldırılan Gönenç'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan otomobilde bulunan bir kadının eşine sarılarak ağladığı görüldü. Kaza nedeniyle D-100 karayolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

"DİREK ARACIMIN ÜZERİNE DÜŞTÜ"

Karşı şeride devrilen elektrik direği nedeniyle aracı hasar gören İnanç Zorlu, "Sol şeritten geliyordum. Bir anda ortalık toz duman oldu. Minibüs takla atmaya başladı. O sırada elektrik direği devrilerek aracımın üzerine düştü. İki yaralı vardı. Aracımın camı patladı" dedi.