PENDİK'TE REFÜJDEKİ BARİYERLERE ÇARPAN MİNİBÜS DEVRİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

PENDİK'TE REFÜJDEKİ BARİYERLERE ÇARPAN MİNİBÜS DEVRİLDİ

04.05.2022 15:25

PENDİK, D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, refüjdeki bariyerlere çarpıp, arkasından gelen otomobilin üstüne devrildi.

PENDİK, D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, refüjdeki bariyerlere çarpıp, arkasından gelen otomobilin üstüne devrildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada minibüste bulunan biri astsubay 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Kadir Kara yönetimindeki 34 EP 2574 plakalı minibüs, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki bariyerlere çarptı. Minibüs, arkasından gelen 34 SZ 7673 plakalı otomobilin kaput bölümüne devrildi. Kazada ayrıca refüjdeki elektrik direği karşı şeritten gelen otomobilin üstüne devrildi.

Minibüste bulunan sürücü Kadir Kara ile yanında oturan ve astsubay olduğu öğrenilen Yavuz Gönenç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri iki yaralıyı minibüsün içerisinden çıkararak ambulansa koydu. Hastaneye kaldırılan Gönenç'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan otomobilde bulunan bir kadının eşine sarılarak ağladığı görüldü. Kaza nedeniyle D-100 karayolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

"DİREK ARACIMIN ÜZERİNE DÜŞTÜ"

Karşı şeride devrilen elektrik direği nedeniyle aracı hasar gören İnanç Zorlu, "Sol şeritten geliyordum. Bir anda ortalık toz duman oldu. Minibüs takla atmaya başladı. O sırada elektrik direği devrilerek aracımın üzerine düştü. İki yaralı vardı. Aracımın camı patladı" dedi.

PENDİK'TE REFÜJDEKİ BARİYERLERE ÇARPAN MİNİBÜS DEVRİLDİ
PENDİK'TE REFÜJDEKİ BARİYERLERE ÇARPAN MİNİBÜS DEVRİLDİ
PENDİK'TE REFÜJDEKİ BARİYERLERE ÇARPAN MİNİBÜS DEVRİLDİ
PENDİK'TE REFÜJDEKİ BARİYERLERE ÇARPAN MİNİBÜS DEVRİLDİ
PENDİK'TE REFÜJDEKİ BARİYERLERE ÇARPAN MİNİBÜS DEVRİLDİ
PENDİK'TE REFÜJDEKİ BARİYERLERE ÇARPAN MİNİBÜS DEVRİLDİ
PENDİK'TE REFÜJDEKİ BARİYERLERE ÇARPAN MİNİBÜS DEVRİLDİ
PENDİK'TE REFÜJDEKİ BARİYERLERE ÇARPAN MİNİBÜS DEVRİLDİ
PENDİK'TE REFÜJDEKİ BARİYERLERE ÇARPAN MİNİBÜS DEVRİLDİ
PENDİK'TE REFÜJDEKİ BARİYERLERE ÇARPAN MİNİBÜS DEVRİLDİ
PENDİK'TE REFÜJDEKİ BARİYERLERE ÇARPAN MİNİBÜS DEVRİLDİ
PENDİK'TE REFÜJDEKİ BARİYERLERE ÇARPAN MİNİBÜS DEVRİLDİ

YORUMLAR
500
Trabzon'da minibüs bariyerlere çarptı, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı Trabzon'da minibüs bariyerlere çarptı, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı Son dakika 3. sayfa: Pendik E-5'te minibüsün bariyerlere çarparak taklalar attığı kaza kamerada Son dakika 3. sayfa: Pendik E-5'te minibüsün bariyerlere çarparak taklalar attığı kaza kamerada

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PENDİK'TE REFÜJDEKİ BARİYERLERE ÇARPAN MİNİBÜS DEVRİLDİ - Son Dakika


Son Dakika
15:19 Antalya'da festivalde onlarca kişi ölümden döndü: Korku dolu anlar kamerada
15:08 Arkadaşını bacağından bıçakladı, linçten zor kurtuldu!
15:06 Babası açıkladı: Zeytin Dalı bölgesinde şehit düşen teğmenin görev süresinin bitimine sadece 1 gün kalmış
15:02 Kılıçdaroğlu'ndan karanlıkta bir haftanın belgeseli: 9 dakikalık videoyu sosyal medya hesabından paylaştı
14:54 Sığınmacı tartışması büyüyor! İçişleri'nden Prof. Bengi Başer'e ağır sözler: İnsanlığı utandıracak kadar cahil!
14:38 Valilik duyurdu: İstanbul'da kaç yabancı ikamet ediyor?
13:48 Rusya, 9 Mayıs'taki Zafer Bayramı kutlamalarında "Ukraynalı savaş esirlerini Kızıl Meydan'da teşhir edecek" iddiası
13:41 Santi Mina, cinsel istismar suçlamasından 4 yıl hapse mahkum edildi
13:40 Yeşilçam'ın sarışın bombası Sevtap Parman'ın son hali görenleri şaşırttı
13:36 Trabzonspor şampiyonluk kutlamaları İstanbul'da Yenikapı'da devam edecek: Tarih 8 Mayıs!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 15:50:52. #1.12#
SON DAKİKA: PENDİK'TE REFÜJDEKİ BARİYERLERE ÇARPAN MİNİBÜS DEVRİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement