Pendik'te yol kenarına bırakılan kimyasal madde dolu varil patladı, çevrede panik yaşandı - Son Dakika

Pendik'te yol kenarına bırakılan kimyasal madde dolu varil patladı, çevrede panik yaşandı

Son Güncelleme: 14.09.2023 17:19

İstanbul Pendik'te Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'nin karşısındaki caddede refüje bırakılan kimyasal madde dolu bidondan akan sıvı kazaya neden oldu. Ekiplerin müdahalesiyle yol temizlendi, polisler varili bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'un Pendik'te bir cadde üzerinde içerisinde kimyasal madde bulunan varilin patlaması sonucu ham maddesi tuz ruhu olan sıvı yola döküldü. Kayganlaşan zeminde trafik kazası meydana geldi, çevrede panik yaşandı.

REFÜJE BIRAKILAN VARİL PATLADI

Olay, saat 14.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce içerisinde kimyasal madde bulunan varil yol ortasındaki refüje bırakıldı. Varilin patlaması sonucu cadde üzerine ham maddesi tuz ruhu olduğu belirtilen kimyasal sıvı döküldü.

KAYGANLAŞAN YOLDA TRAFİK KAZASI YAŞANDI

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'nin önündeki caddede yaşanan olayda kayganlaşan yolda maddi hasarlı trafik kazasının da yaşanmasının ardından çevredekiler durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerinde bölgeye itfaiyenin "Tehlikeli Madde Müdahale Aracı", polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS, VARİLİ BIRAKANLARIN PEŞİNDE

Polis ekiplerince, kimyasal maddenin dökülmesi ile kayganlaşan yol trafiğe kapatıldı. Kimyasal olaylara müdahalede görevli, kimyasal koruyucu elbiselerini giyen uzman itfaiye ekipleri yola saçılan maddeyi temizlemek için çalışma başlattı. Kimyasal maddenin temizlenmesinin ardından trafikte kontrollü olarak geçişlere izin verildi. Polis ekipleri içerisinde kimyasal madde bulunan varili caddeye bırakan kişi veya kişileri yakalamak için olayla ilgili inceleme başlattı.

"HER YERİ KAPATTILAR"

Görgü tanıklarından Muhittin Bölet isimli vatandaş, "Tuz ruhu özündeki madde dolu varil sanırım patladı. Her yeri kapattılar bütün cadde trafiğe kapalı. Varil çok tehlikeli bir yerde, tam hastane önü ve insanların yoğun olduğu bir bölge" dedi.

Olay yerinden kareler:

Pendik'te kimyasal alarmı! Yol trafiğe kapatıldı
Pendik'te kimyasal alarmı! Yol trafiğe kapatıldı
Pendik'te kimyasal alarmı! Yol trafiğe kapatıldı
Pendik'te kimyasal alarmı! Yol trafiğe kapatıldı
Pendik'te kimyasal alarmı! Yol trafiğe kapatıldı
Kaynak: DHA

Pendik, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pendik'te yol kenarına bırakılan kimyasal madde dolu varil patladı, çevrede panik yaşandı - Son Dakika


Son Dakika
18:08 CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
17:52 Sivas Katliamı davasının düşürülmesine Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Buna karar denmez, olsa olsa suç ortaklığıdır
17:51 Barcelona'da Bojan Krkic altyapı futbol koordinatörlüğüne getirildi
17:40 Kocaelispor, dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Adrien Silva'yı renklerine bağlıyor
17:35 Sivas Katliamı davası zaman aşımından düştü
17:32 Afyonkarahisar'da Alzheimer hastası 89 yaşındaki adam, 83 yaşındaki eşini onlarca bıçak darbesiyle öldürdü
17:17 Emekli maaşlarına düzenleme ne zaman yapılacak? AK Parti ekim ve kasım ayını işaret etti
17:14 Emniyet'teki tartışma cinayetle bitti! Silahına davranan polis memuru kurşun yağdırdı
17:13 Fenerbahçe, Nazım Sangare'ye veda etti
16:59 Beşiktaş, 39 yaşındaki Gökhan İnler ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2023 18:27:21. #1.13#
SON DAKİKA: Pendik'te yol kenarına bırakılan kimyasal madde dolu varil patladı, çevrede panik yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement