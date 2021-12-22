Pendik'te refüje çıkan araç savrulup bariyerlere çarptı - Son Dakika

Pendik'te refüje çıkan araç savrulup bariyerlere çarptı

İSTANBUL - Pendik sahil yolunda ilerleyen ticari araç sürücüsü, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedince orta refüje çarptı. Orta refüje çarparak iki tekeri yerden kesilen araç bir süre iki teker üzerinde ilerledi. Savrulan araç bariyerlere çarparak durabildi. O anlar arkadan gelen başka bir aracın araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Pendik sahil yolunda 18 Aralık günü yaşandı. Yolda ilerleyen ticari araç sürücüsü, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkıp orta refüje çarpan aracın iki tekeri yerden kesildi. Bir süre iki teker üzerinde kalan araç, savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Aracın hemen arkasından gelen servis minibüsü sürücüsü de zamanında fren yaparak ticari araca çarpmaktan kendisini kurtardı.

Ticari aracın orta refüje çarparak iki tekerinin yerden kesildiği ve bariyerlere çarptığı kaza, arkadan gelen başka bir araçta bulunan araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.