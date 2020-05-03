Pendik Yenişehir Mahallesi Sümbül Sokak üzerinde bulunan lüks bir rezidansın otoparkında yangın çıktı.
PendikYenişehir Mahallesi Sümbül Sokak üzerinde bulunan lüks bir rezidansın otoparkında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye sevk edildi. Rezidansta bulunan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye ediliyor. - İstanbul
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
3.05.2020 18:21:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pendik'te rezidansın otoparkında yangın (1) - Son Dakika