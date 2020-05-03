Pendik'te rezidansın otoparkında yangın paniği - Son Dakika

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Pendik'te rezidansın otoparkında yangın paniği
6 saat önce
PENDİK'te bulunan bir rezidansın otoparkında yangın çıktı.
PENDİK'te bulunan bir rezidansın otoparkında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanların binayı kaplaması nedeniyle rezidansta oturanlar tahliye edildi. Yarım saat süren çalışma sonucu söndürülen yangında bir itfaiye eri ile rezidans görevlisi dumandan etkilendi.
Yenişehir Mahallesi Sümbül Sokak üzerinde bulunan lüks bir rezidansın otoparkındaki depoda henüz bilinmeyen bir nedenle saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanlar önce otoparkı daha sonra tüm binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etmeye başladı. Rezidans sakinleri ise tahliye edildi. Bazıları kedi ve köpeklerini de alarak dışarı çıktı..Tahliye edilen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde dışarıda bekledi. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik tedbirleri alarak insanları uzaklaştırdı. Bir rezidans sakini, "Eksi 2'inci katta ne olduğu bilinmiyor, muhtemelen araç deniliyor. Binayı boşalttık. Ekip çabuk geldi. Duman dairelere çıktı. Apartmanın içi hep siyahtı zaten." Dedi. Dumandan etkilenen bir itfaiye eri ve rezidans görevlisi ambulansta tedavi altına alındı. Yangın ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 01:03 Kaynak: DHA
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