PENDİK'TE 1,5 SAAT ARAYLA İKİ KİŞİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

PENDİK'TE 1,5 SAAT ARAYLA İKİ KİŞİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI

18.04.2023 10:40
PENDİK'TE 1,5 SAAT ARAYLA İKİ KİŞİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI

PENDİK'te,1,5 saat arayla alacak verecek yüzünden tartıştığı iki kişiyi öldürdüğü belirlenen İnan Ç.(38) yakalandı.

PENDİK'te,1,5 saat arayla alacak verecek yüzünden tartıştığı iki kişiyi öldürdüğü belirlenen İnan Ç.(38) yakalandı.

Pendik'te 15 Nisan saat 19.30 sıralarında, 41 yaşındaki Hasan Kaygısız, tartıştığı bir kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis bu olayla ilgili soruşturma başlatırken saat 20.50 sıralarında yine Pendik'te bu kez Salman Durmaz(27) uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Birbiri ardına meydana gelen bu iki olay üzerine polis alarma geçti.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, her iki olayı da aynı kişinin gerçekleştirdiğini belirledi. Polis, olaylarda hayatını kaybeden iki kişinin de alacak verecek meselesi yüzünden tartışmalı olduğu İnan Ç.'nin peşine düştü. Daha önceden 24 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli İnan Ç., düzenlenen operasyonla yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli İnan Ç. gerçekleşen cinayetlerle ilgili sorgulandı. Olayların alacak verecek tartışması sonucu meydana geldiği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan İnan Ç. adliyeye sevk edildi. Şüpheli İnan Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü------------Şüphelinin adliyeye sevki


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Araçla çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan otomobil fırına girdi! Kazada 5 kişi yaralandı. Araçla çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan otomobil fırına girdi! Kazada 5 kişi yaralandı. PENDİK'TE 1,5 SAAT ARAYLA İKİ KİŞİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI PENDİK'TE 1,5 SAAT ARAYLA İKİ KİŞİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PENDİK'TE 1,5 SAAT ARAYLA İKİ KİŞİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika


Son Dakika
10:37 Huntelaar, Kerem Aktürkoğlu için geldi! Milli futbolcuya 15 milyon Euro'luk teklif
10:31 Huntelaar, Kerem Aktürkoğlu'nu almak için geldi! Masadaki teklif 15 milyon euro
10:20 MHP'li vekil hakkında alkollü sürücüye kurşun ve dayak iddiası! Konuyla ilgili açıklama yapıldı
10:14 MHP'li vekilden alkollü sürücüye kurşun ve dayak iddiası! Haberlerin ardından açıklama geldi
10:15 Aldatıldığını öğrenen kadından vahşi plan! Kocasının yasak aşkını ve onun 2 aylık bebeğini asitle ağır yaraladı
10:14 Evlat katili oldu! İşe kalkmayan öz oğlunun canına kıydı
10:09 Aldatıldığını öğrenen kadın, kocasının yasak aşkını ve 2 aylık bebeğini asitle ağır yaraladı
10:08 İşe kalkmadığı için öz oğlunu öldürdü
10:05 Sol ayağıyla Premier Lig tarihine adını yazdırdı! Salah'tan kırılması zor rekor
10:01 Cihazların yenilenerek kullanıma sunulması kapsamı genişledi: Akıllı saat, bilgisayar, oyun konsolu ve modem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2023 11:01:36. #1.11#
SON DAKİKA: PENDİK'TE 1,5 SAAT ARAYLA İKİ KİŞİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement