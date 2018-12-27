Pendik'te Sabaha Karşı Çıkan Yangın Mahalleliyi Sokağa Döktü
2 saat önce
Pendik'te 5 katlı binanın giriş katında yaşayan Pakistan uyruklu vatandaşların evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Pendik
'te 5 katlı binanın giriş katında yaşayan Pakistan
uyruklu vatandaşların evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar panikle kendini sokağa atarken, evde maddi hasar meydana geldi.
Yangın, dün sabah saat 05.30 sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi İpekçi Caddesi'nde çıktı. Edinilen bilgilere göre, 3 Pakistan uyruklu vatandaşın yaşadığı 5 katlı bir binanın giriş katındaki evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar panikle kendini sokağa atarken, yangını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.
Yanan evde evde maddi hasar oluşurken şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Söndürme çalışmalarının ardından inceleme yapan ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı. - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:05 Kaynak: İHA
Ekmeğin İçinden Çıkan Yabancı Madde Vatandaşı Şok Etti
Karadeniz'de Balık Azaldı, Fiyatlar Arttı
Abla ve Kardeşin Otomobilin Çarpmasıyla Metrelerce Havaya Savrulduğu Kaza Kamerada
Bakan Selçuk: GSS Prim Borçlarını Yıl Sonuna Kadar Ödeyenlerin Gecikme Cezaları Silinecek