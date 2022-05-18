Pendik'te Sabiha Gökçen bağlantı yolunda 2 araç birbirine girdi: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Pendik'te Sabiha Gökçen bağlantı yolunda 2 araç birbirine girdi: 2 yaralı

18.05.2022 17:35

Pendik'te Sabiha Gökçen bağlantı yolunda 2 araç birbirine girdi: 2 yaralı Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bir hafriyat kamyonu ile iki aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Pendik'te Sabiha Gökçen bağlantı yolunda 2 araç birbirine girdi: 2 yaralı

İSTANBUL - Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bir hafriyat kamyonu ile iki aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanı yolu, havalimanı istikametinde meydana geldi. Hafriyat kamyonu aynı yönde ilerleyen bir otomobile çarptı. Arkadan gelen cip sürücüsü ise duramayarak hafriyat kamyonuna çarptı. Kazaya karışan araçlardan biri yolda yan yattı. Kazada 2 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle havalimanı istikametinde yoğun trafik oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Pendik'te Sabiha Gökçen bağlantı yolunda 2 araç birbirine girdi: 2 yaralı
Pendik'te Sabiha Gökçen bağlantı yolunda 2 araç birbirine girdi: 2 yaralı
Pendik'te Sabiha Gökçen bağlantı yolunda 2 araç birbirine girdi: 2 yaralı
Pendik'te Sabiha Gökçen bağlantı yolunda 2 araç birbirine girdi: 2 yaralı

YORUMLAR
500
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI YOLUNDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI 2 YARALI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI YOLUNDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI 2 YARALI AnadoluJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Milano Bergamo'ya uçuş başlattı AnadoluJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Milano Bergamo'ya uçuş başlattı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te Sabiha Gökçen bağlantı yolunda 2 araç birbirine girdi: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
20:04 Türkiye'nin ilk başörtülü valisi Kübra Güran Yiğitbaşı Afyonkarahisar'da görevine başladı!
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştı: Atatürk Havalimanı'nın nasıl olacağına bir göz atalım
19:29 Damadın hareketi nikah törenine damga vurdu! Belediye Başkanı ve konuklar ne olduğunu anlayamadı
19:02 ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu değerlendirdi: Memnuniyetle karşıladık
18:52 İki parti liderinden ortak basın toplantısı! Davutoğlu ve İnce, pasta kesip kutlama yaptı
18:50 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi!
18:36 Manchester City kesenin ağzını açtı! Marc Cucurella transferi için 30 milyon sterlin ödemeye hazırlar
18:34 Beklenen sağanak yağış başladı! İstanbul Kadıköy'de devrilen ağaç yolu ulaşıma kapattı
18:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden AK Partili üniversite öğrencisi görevden alındı!
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 20:19:45. #1.12#
SON DAKİKA: Pendik'te Sabiha Gökçen bağlantı yolunda 2 araç birbirine girdi: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement