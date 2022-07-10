Pendik'te sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
Üye Girişi

Pendik'te sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı

10.07.2022 10:16

Pendik'te sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana ortalığı birbirine kattıİSTANBUL Pendik Kurnaköy'de bulunan bir kurbanlık hayvan kesim tesisinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı.

Pendik'te sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı

İSTANBUL Pendik Kurnaköy'de bulunan bir kurbanlık hayvan kesim tesisinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı. Dananın üzerine koştuğunu gören vatandaşlar panikle kaçışırken, kaçan kurbanlık dana kısa sürede yakalandı.

Olay, dün Pendik Kurnaköy'de bulunan ve kurbanlık hayvan kesimi yapılan bir tesiste yaşandı. Bir anda sahibinin tuttuğu iplerden kurtulan kurbanlık dana alan içerisinde bulunan vatandaşların üzerine koşmaya başladı. Dananın üzerine koştuğunu gören vatandaşlar panik ile sağa sola kaçıştı. Alanın kapısının kapatılmasıyla dışarıya kaçamayan dana, kısa bir süre sonra tekrar yakalanarak zapt edildi. Sahibinin elinden kaçan kurbanlık dananın panik oluşturduğu ve vatandaşların danadan kaçtığı ablar cep telefonu kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
500
Pendik'te Arefe Günü'nde mezarlıklara kolay ve ücretsiz ring servisi Pendik'te Arefe Günü'nde mezarlıklara kolay ve ücretsiz ring servisi
Kaynak: İHA

Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:38 Katar'dan şaşırtan karar! Dünya Kupası'nda alkollü içki satışı yapılacak
20:29 Şarampole yuvarlanan otomobildeki çift hayatını kaybetti! Oğlu ve gelinleri ağır yaralandı
20:27 Sri Lanka'daki protestolar için Türkiye'den çağrı yapıldı: Şiddetten kaçınılmalı
20:26 FIFA kokartlı bir hakem Igor Benevenuto eşcinsel olduğunu açıkladı
20:25 Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli
20:24 Feci kazada iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
19:39 Sri Lanka'da protestocular, başbakanın evini yaktı
19:20 Beşiktaş ilk hazırlık karşılaşmasını kazandı! Werder Bremen 2-1 mağlup oldu
18:41 Siyahi aileye metroda ırkçılık yakan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
18:30 Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Elena Rybakina!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 10:27:35. #1.13#
SON DAKİKA: Pendik'te sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement